Çavuşoğlu'na Ermenistan vizesi verilmesin!

T24- ABD'deki diaspora, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi(AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Erivan'a ziyareti sırasında, "soykırım" anıtına gitmeye yanaşmadığı gerekçesiyle bir daha ülkeye sokulmamasını istedi.





Asbarez gazetesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir daha Ermenistan'a sokulmaması gereğini savundu.



Kaliforniya'da yayınlanan Asbarez gazetesince yer verilen bir yazıda "soykırım" anıtını ziyaret etmeye yanaşmaması halinde AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir daha Ermenistan'ı ziyaret etmeye izin verilmemesini istedi. Çavuşoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde Erivan'a yaptığı ziyaretin "çalışma" ziyareti olduğu gerekçesiyle "soykırım" anıtını ziyaret etmeyeceği, Ermeni yetkililerince açıklanmıştı.



Çavuşoğlu'nun halefinin Ermenistan'ı ziyaret ettiğinde anıta gittiğini, "soykırım"ı resmen tanımayan ülkelerin büyükelçilerinin de 24 Nisan'da anıtta çelenk koyduğu kaydedildiği yazıda bu bakımdan "Cumhurbaşkanı Gül'ün Eylül 2008'de Erivan ziyaretinin kötü bir emsal oluşturduğu" öne sürüldü.



Gazete, "Çavuşoğlu'nun, Ermeni milletine hakaret ettiği" iddiasına da yer verdiği yazıda İsrail'i ziyaret eden yabancı bir şahsiyetin Holokost anıtını ziyaret etmesinin düşünülemeyeceğini de savundu. Gazete, Çavuşoğlu'nun Erivan'da iken Ekim ayında Ermenistan'a döneceğini açıkladığını anımsatarak Ermenistan'a sokulmamasını istedi.