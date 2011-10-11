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Dünya

Çavuşoğlu itidal çağrısında bulundu ANKARA (A.A)

11 Ekim 2011 02:22

-Çavuşoğlu itidal çağrısında bulundu ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'da geçen hafta Esvan eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıyı protesto etmek isteyen Hristiyan Kıptilerin dün akşam Kahire'de düzenlediği ve bazı Müslümanların da katıldığı protesto gösterilerinin ardından çıkan ve en az 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaları kınayarak, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, tüm tarafları şiddeti hemen durdurmaya, provokasyondan kaçınmaya ve meseleleri diyalogla çözmeye çağırarak şunları kaydetti: "AKPM'nin ahiren kabul ettiği bir kararda belirtildiği gibi, barış içinde birarada yaşama ve farklı dini topluluklar arasında temaslar büyük önem taşımaktadır. Zira bu, çoğulculuk ile demokrasi ve insan haklarının gelişmesine imkan veren bir ortamın göstergesidir. Bu nedenle, mezheplerin karşı karşıya gelmesinden ve dini toplulukların temsilcileri arasında şiddet çatışmalarından AKPM büyük endişe duymaktadır."

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