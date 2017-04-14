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Çavuşoğlu'dan vize serbestisi açıklaması

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bu konulardaki önerilerine AB'den olumsuz cevap gelirse, tüm anlaşmaları gözden geçirme veya askıya alma hakı var" dedi

14 Nisan 2017 20:54

Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için AB'nin terörle mücadele kanunu ve dört başka kriterde daha Türkiye'den adımlar beklediğini ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadele kanununda değişiklik yapmasının söz konusu olmadığını belirttiği için henüz AB ile vize serbestisinde bir mutabakat sağlanamadığını söyledi.

Referandumun ardından Türkiye'nin bu konularda hangi adımlar atmayı planladığını yazılı olarak AB'ye ileteceğini belirten Çavuşoğlu, "Göç anlaşması, vize serbestisi ve geri kabul bir pakettir. AB'den önerilerimize olumsuz cevaplar alırsak, tüm anlaşmaları gözden geçirmek ya da askıya almak hakkımızdır" diye konuştu.

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