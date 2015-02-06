Çavuşoğlu'dan İsrail resti



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Avrupa Başkonsoloslar toplantısına başkanlık etmek ve sivil toplum örgütleri ile temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Bakan'ın gündeminde Avrupa’daki Türkleri yakından ilgilendiren yurtdışında seçim düzenlemesi, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, eğitime ilişkin sorunlar ve 1915 olayları yer aldı.

Türkiye'nin Batı Avrupa ülkelerindeki başkonsoloslarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yoğun Türk nüfusu ve Türk dış politikasının odağında olması nedeniyle Almanya’yı tercih ettiklerini söyledi. Bu bağlamda başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki Türklerin sorunlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Bakan, özellikle yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını dikkatle takip ettiklerini ifade etti.

İslamofobiye karşı stratejik işbirliği

Çavuşoğlu İslam karşıtı hareketlere paralel olarak muhalif hareketlerin daha yoğun ve güçlü olduğuna dikkat çekerek meselenin sadece Müslümanları değil Avrupa'daki ortak yaşama kültürünü de tehdit ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bugün Avrupa’yı tehdit eden iki tane unsur var: Biri giderek güçlenen ve yabancı savaşçılar çeken terör örgütleri, diğeri de yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi akımlar. Bunların ikisi de birbirinden tehlikelidir ve maalesef birbirini tetiklemekte, birbirinden beslenmektedir" dedi.

Bunlarla mücadelede ortak bir tutum içerisinde ve kararlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye ve Almanya arasındaki güvenlik ağırlıklı stratejik işbirliğinin de altını çizdi.

Çavuşoğlu, İsrailli temsilcileri ile yan yana gelmeyecek

Toplantıda Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayacağını açıklayan Bakan, bunun Almanya ile olan stratejik işbirliğine ters düşmediğini söyledi. Çavuşoğlu katılmamasına gerekçe olarak konferans çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Ortadoğu oturumunda İsrailli temsilcilerin yer almasını gösterdi.

Başbakan Davutoğlu'nun ise yoğun seçim hazırlıkları nedeniyle konferansa iştirak edemeyeceğini ifade eden Bakan, Münih Güvenlik Konferansı'nın uluslararası bir nitelik taşıdığını ve Türk-Alman ikili ilişkilerini kapsamadığını savundu.

"Almanya'nın tavrı net değil"

DW Türkçe'nin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, toplantıda 1915 olaylarının yüzüncü yıldönümü olması nedeniyle Almanya'nın bu konudaki tutumunun da değerlendirildiğini ifade etti. Bakan, meselenin dün olduğu gibi bugün de tarihçiler nezdinde çözülmesinden yana olduklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, Almanya'nın bu konudaki tavrının yeterince açık olmadığına dikkat çekti. Bakan, Almanya'da farklı yaklaşımlar olmakla birlikte Merkel hükümetinin 1915 olaylarına siyasi değil, tarihi yaklaşımından ötürü memnuniyet duyduklarını da ekledi.