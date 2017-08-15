Çavuşoğlu: Yunanistan ile tartışmalı bölgeler konusunda diyalog yoluyla çözümden yanayız

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan adalar konusunu TBMM gündemine taşıdı. Kara, TBMM Başkanlığı'na verdiği önerge ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Yunanistan'ın işgali altındaki Muğla'ya bağlı Keçi Adası'nın turistlere açıldığı doğru mudur?

Türk Karasularındaki bir adanın Yunan Hükümeti tarafından turistlerin ziyaretine açılmış olması hangi antlaşmaya dayanmaktadır? Hükümetinizin bu işgal ve turizm politikası karşısında attığı, atmayı düşündüğü adımlar nelerdir? Yunan Hükümeti'ne herhangi bir nota verilmiş midir?" sorularını yöneltti. Kara ayrıca, Koçbaba ve Ardıççık Adalarına Yunanistan tarağından güneş ve rüzgar enerji santrali kurulduğu iddialarının da doğru olup olmadığını öğrenmek istedi.

"Adacık ve kayalıkların"

Suputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre, Kara'nın soru önergesini yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de birbirleriyle bağlantılı bir dizi sorun bulunduğunu vurgulayarak, "Ege'de bazı adacık ve kayalıkların aidiyeti ve bununla bağlantılı olarak Türkiye ile Yunanistan arasında geçerli bir uluslararası anlaşmayla tespit edilmiş deniz sınırlarının bulunmaması da bu sorunlar arasında yer almaktadır" dedi.

"Ülkemiz diyalog yoluyla çözümden yana"

Ege Adalarının aidiyetine ilişkin temel uluslararası belgelerin 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu antlaşmaların adaların egemenliği ve silahsızlandırılmaları ile ilgili ayrıntılı hükümler ihtiave ettiğini kaydetti. "Bu itibarla sorun, Lozan ve Paris Antlaşmaların ilgili maddelerinin yorumuyla alakalı hukuki bir meseledir" diyen Çavuşoğlu, önerge yanıtında şu görüşleri dile getirdi:

"Bilindiği gibi, Ege meseleleri Yunanistan ile aramızda mevcut diyalog kanalları çerçevesinde tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Ülkemiz bu sorunların tümüne uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyete uygun ve ülkemizin temel hak ve menfaatleri gözetilerek diyalog yoluyla çözüm getirilmesini arzu etmektedir.

"Görüşlerimiz her düzeyde aktarılmakta notalar da iletilmekte"

Ege sorunlarının çözümü konusunda izlenen ve bu sorunların ortaya çıktığı ilk andan itibaren benimsenen bu politika herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ülkemiz bu mesele dahil, tüm Ege sorunlarına ve bunların çözümüne ilişkin görüşleri, Bakanlığımızın 1996 yılından bu yana yaptığı muhtelif açıklamalarla kamuoyumuzda paylaşmış bu çerçevede Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinden yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimizi ve teşebbüs edilmesi halinde bunların hukuki açıdan bir sonuç doğurmayacağı duyurulmuştur. Bu açıklamalara ilaveten, konuya ilişkin görüşlerimiz her düzeyde Yunan makamlarına aktarılmakta ve ayrıca tutumuzu yazılı olarak kayda geçiren Notalar da Bakanlığımca iletilmektedir."