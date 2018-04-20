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Çavuşoğlu, yeni süreç görüşmeleri için KKTC'de

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda gelecek dönemde atılabilecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi

20 Nisan 2018 16:45

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda gelecek dönemde atılabilecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) geldi.
Bakın Mevlüt Çavuşoğlu\'nu Ercan Havalimanı\'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve diğer yetkililer karşıladı. Çavuşoğlu\'nun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geleceği, daha sonra da Meclis\'teki siyasi partilerin temsilcilerinin de yer alacağı toplantıya katılacağı belirtildi.

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