-Çavuşoğlu: Yabancı düşmanlığı endişe verici KOPENHAG (A-A) - 23.08.2011 – Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da son yıllarda, yabancılara karşı hoşgörüsüzlüğün ve ayrımcılığın endişe verici düzeye geldiğini belirterek, bunun önüne geçilebilmesi için siyasiler ile birlikte din adamlarının ve sivil toplum orgütleri temsilcilerinin hep birlikte önlem alması gerektiğini söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka'da düzenlenen iftar yemeğine katıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Londra'da yaşanan sokak gösterileri ile birlikte, Norveç'te yaşanan saldırı olaylarını değerlendirdi. Mevlut Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan gösterilerin ilk başta bir kişinin ölmesi sonucunda başladığına dikkat çekerek, ''Ancak bu olaylar önce masum bir protesto ile başladı. Sonra masum bir protesto olmaktan çıktı. Yağmalama olaylarına dönüştü. Bunun örneklerini Amerika Birleşik Devletleri gibi başka ülkelerde de görmüştük. Dolayısı ile bugün bu tür yağmalama ve buna benzer eylem biçimlerini biz Avrupa Konseyi olarak doğru bulmuyoruz, desteklemiyoruz. Protesto demokratik bir haktır. Bunu yaparken başkalarının canına, malına, işyerlerine saldırmak gaspetmek doğru bir davranış biçimi değil. O yüzden İngiltere'de meydana gelen olaydan son derece üzüntü duydum. Resmen vahşi bir eylem oldu'' diye konuştu. Norveç'ye yaşanan silahli saldırı olayı ile ilgili görüşlerini de açıklayan Mevlut Çavuşoğlu, bu ülkede yaşanan olayın bir birikimin sonucu olduğuna dikkat çekerek, Çavuşoğlu, ''Maalesef, Avrupa'da son yıllarda ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, islamofobiya, birçok inançlara karşı olan hoşgörüsüzlük, başkalarına olan ayrımcılık, yine hoşgörüsüzlük gerçekten endişe verici bir düzeye geldi'' dedi. Bu konudaki endişelerini her her platformda, özellikle başkan seçildikten sonraki bir buçuk yıldan bu yana tüm Avrupa'yı dolaşarak anlatmaya çalıştığını kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi: ''Bu konuda birlikte mücadele edelim istedim. Hem siyasilere hem din adamlarına, farklı dinlerin temsilcilerine. Vatikan'a gittim Papa ile görüştüm. Farklı dinlerin temsilcileri ile de görüştüm. Onlardan da yardım istedim Sivil toplum örgütleri ile de görüştüm. Bugün tedbir almazsak, Avrupa Konseyi'nin kurulma sebebi de ortadan kalkar. Çünkü Avrupa Konseyi insan haklarını, demokrasiyi savunuyor.'' 'Bir şey olmaz diye' duyarsız kalınmaması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Norveç'te olan bireysel bir olay olabilir ama bu bir birikimin sonucudur. Ve bu insanlığın bütün değerlerini tehdit eden bu akımların bir yansımasıdır. Daha fazla kötü sonuçlarını görebiliriz. O yüzden siyasilerin özellikle sorumlu davranması lazım. Şu anda Avrupa'da ve özellikle bu bölgede, bazı siyasilerin ve medyanın ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını körüklediğini görüyoruz" dedi.