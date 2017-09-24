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Gündem

Çavuşoğlu, Washington'daki kavgada tutuklanan 2 Türk'ü ziyaret etti

Yıldırım ve Narin, 16 Mayıs'ta tutuklanmıştı

24 Eylül 2017 12:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Mayıs'ta Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önündeki olayların ardından gözaltına alınan ve halen tutuklu yargılanan Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin'i ziyaret etti.

Ziyaretini Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, paylaşımında, "Washington'da yargılanması devam eden Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım kardeşlerimizi ziyaret ederek, milletimizin sevgi ve selamlarını ilettik" ifadesini kullandı.

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