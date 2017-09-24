Çavuşoğlu, Washington'daki kavgada tutuklanan 2 Türk'ü ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Mayıs'ta Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önündeki olayların ardından gözaltına alınan ve halen tutuklu yargılanan Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin'i ziyaret etti.

Ziyaretini Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, paylaşımında, "Washington'da yargılanması devam eden Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım kardeşlerimizi ziyaret ederek, milletimizin sevgi ve selamlarını ilettik" ifadesini kullandı.