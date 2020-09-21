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Çavuşoğlu ve MSB'den Ermenistan'a tepki: Ateşle oynamayı derhal kesmeli

21 Eylül 2020 21:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırından bir Azeri askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Ermenistan'ı hedef alırken, MSB'den yapılan açıklamada "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yukarı Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli."

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