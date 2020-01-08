Putin ve Erdoğan'dan Libya'da taraflara koşulsuz ateşkes çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün ikinci kez gerçekleştirilen görüşme sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yaptı. Açıklamada iki liderin Libya'da taraflara 12 Ocak Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece başlayacak koşulsuz bir ateşkes çağrısı yaptı.

İkili görüşmeye ilişkin basın açıklamasını dağıtacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu "Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gecesi 00.00'da Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunuyorlar" dedi.

Lavrov "ABD'nin haksız saldırısı sonucunda İran vatandaşları ölmüştür. Son günlerde tırmanış gösteren Basra Kröfezi'ndeki gerginlikle ilgili iki devlet başkanımız da sorunlara barışçıl yollarla çözüm bulunmasında mutabakat sağlamıştır" dedi.

BMGK kararları doğrultusunda Libya konusunda bir yol haritası çizildiğini belirten Lavrov, "Libya'daki ihtilafın tüm taraflarına çağrıda bulunan iki devlet başkanı da Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece katiyen ve koşulsuz ateşkesin sağlanması çağrısında bulunmuşlardır" dedi.

Lavrov, Libya'daki sorunun çözümü için Türkiye ve Rusya'nin hem Dışişleri Bakanlarına hem de Savunma Bakanlarına ilgili talimatların verildiğini söyledi.