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Çavuşoğlu ve Kerry telefonda görüştü

Görüşmede Gülen'in iade süreci görüşüldüğü belirtildi

16 Ağustos 2016 22:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı John Kerry telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gülen'in iadesi de dâhil birçok konu ele alındı.

Al Jazeera’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı John Kerry telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Fethullah Gülen'in iade süreci, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye yapacağı ziyaret, Menbic ve Halep'teki son gelişmeler dâhil olmak üzere Suriye'deki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

 

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