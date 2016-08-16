Çavuşoğlu ve Kerry telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı John Kerry telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gülen'in iadesi de dâhil birçok konu ele alındı.

Al Jazeera’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı John Kerry telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Fethullah Gülen'in iade süreci, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye yapacağı ziyaret, Menbic ve Halep'teki son gelişmeler dâhil olmak üzere Suriye'deki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.