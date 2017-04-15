Çavuşoğlu: Türkiye'de miting yapmak isteyen Alman partisine Yenikapı'yı vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın seçim döneminde kendilerini engellediğini hatırlatarak, "Almanya’dan seçim çalışması için Alternatif Parti Türkiye’ye gelecek. Biz onlara, en iyi, en büyük miting alanını vereceğiz, Yenikapı’yı vereceğiz, buyur doldur diyeceğiz. Denize nazır, 5 milyon kişilik, hayırlı olsun, yapsın. Biz demokrasi ve özgürlükleri savunuyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek referandum için son mitingini Antalya’nın doğusundaki son ilçesi Gazipaşa’da yaptı. Çavuşoğlu, havalimanına modern bir terminal binası yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "İlk defa Rusya ve Ukrayna’dan uçaklar Gazipaşa’ya inecek. Gazipaşa’nın turizmini geliştirmemiz lazım. Gazipaşa’ya uçakla gelecek turistler sahillerde inşa edilecek otellerde tatilini geçirecek, esnafımız kazanacak. Birçok kardeşim de otellerde iş bulacak. Gazipaşa tarımda nasıl ön planda ise turizmde de ön plana çıkacak. Gazipaşa’da üretilen ürünlerin önündeki engellerin kaldırılması için de çalışıyoruz. Rusya’nın bazı tarım ürünlerine yönelik koyduğu engelleri tamamen kaldırılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Vatandaşlara doğalgaz müjdesi de veren Çavuşoğlu, "Antalya’nın beş ilçesine doğalgaz gelecek. Bu ilçelerden bir tanesi de Gazipaşa olacak. Soğuk havalarda seralardaki ürünler güven içinde büyüyecek" dedi.

Alman parti Türkiye’de miting yapabilecek

Hollanda ve Almanya ile yaşanan krizi de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Antalya’da gezdiği sırada Hollandalı bir kadının yanına gelerek, "Kusura bakmayın" dediğini ve ağladığını belirterek, "Ben de duygulandım. Hollanda vatandaşlarının suçu yok ki" dedi.

Almanya’dan seçim çalışması için Alternatif Parti’nin Türkiye’ye geleceğini açıklayan Çavuşoğlu, "En iyi en büyük miting alanını vereceğiz, Yenikapı’yı vereceğiz, buyur doldur diyeceğiz. Denize nazır, 5 milyon kişilik, hayırlı olsun, yapsın. Biz demokrasi ve özgürlükleri savunuyoruz. Ben birçok Dışişleri Bakanı dostuma gelin Alanya’da çok sayıda vatandaşınız var, kampanya zamanı gelin çalışın, hem dinlenin hem oy toplayın diyoruz. Biz hoşgörü içindeyiz. Bunlar ise ne kadar terörist varsa sahip çıkıyorlar, çünkü bunları kullanıyorlar"diye konuştu.