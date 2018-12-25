Çavuşoğlu: Türkiye Suriye'ye gireceğim derse girer

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Suriye'ye gireceğim demesi durumunda gireceğini" söylerken "Suriye’ye operasyon konusunda bekleme sürecine geçtik" dedi. Çavuşoğlu, ilerleyen günlerde süreci konuşmak için Rusya'ya gideceğini bildirdi "DEAŞ ile mücadelede Rusya ve İran ile iş birliği yapılabilir" diye konuştu. ABD'deki davada tutuklu bulunan Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nın Türkiye'ye dönebileceğini ifade eden Çavuşoğlu, Washington ile ilişkilerin "Rahip Brunson'ın gidişiyle olumlu sürece geçtiğini" söylerken "FETÖ, YPG konusunda beklentimiz var. FBI, FETÖ’nün Güney New Jersey imamını tutukladı" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını da yorumlayan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

(Suriye'den çekilme) ABD ile her düzeyde görüşüyoruz. ABD’nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Çekilme sürecini ABD ile koordine edeceğiz. Çekilmeyle ilgili gelişmeler YPG’ye hizmet etmemeli.

Menbiç için ABD ile iş birliği kararı aldık, süreci askerler yürütecek.

(Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonu) Suriye’ye operasyon konusunda bekleme sürecine geçtik. Önümüzdeki günlerde Rusya’ya gideceğim. Süreci konuşacağız. DEAŞ ile mücadelede Rusya ve İran ile iş birliği yapılabilir. Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer.

Fransa, YPG’yi korumak için kalacaksa kendisine faydası olmaz.

Dünya TSK'nın Fırat'ın doğusuna girmesini kabul ediyor. Fırat'ın doğusuna bir an önce gitmekte kararlıyız.

(Fethullah Gülen) FBI ciddi bir soruşturma başlatsa da istediğimiz seviyede değil. Brunson'ın gidişiyle olumlu süreç başladı. FETÖ, YPG konusunda beklentimiz var. FBI, FETÖ’nün Güney New Jersey imamını tutukladı.

(Halkbank davası) Hakan Atilla, Türkiye'ye gelebilir.

ABD'den Patriot alırız ama Rusya'dan S-400 füze alımını iptal etmeyiz.