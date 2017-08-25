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Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için Varşova'da

Varşova (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Polonya'nın başkenti Varşova'da

25 Ağustos 2017 13:06

Varşova (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı\'na katılmak üzere Polonya\'nın başkenti Varşova\'da.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı programa dair Twitter hesabından \"#Türkiye-#Romanya-#Polonya Dışişleri Bakanları siyasi-askeri danışmalarının ilk oturumuna #NATO GS Stoltenberg de katıldı\" mesajı ile fotoğraf paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkenin dışişleri bakanları ile ikili görüşmeler yapacak, Turkiye\'nin Varşova Büyükelçiliğinin kançılarya binasının açılışına katılarak Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

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