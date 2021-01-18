Çavuşoğlu: Türkiye- AB ilişkilerinde pozitif atmosfer var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinde 'pozitif' bir atmosfer olduğunu söyledi.

Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Yunanistan ile Türkiye arasında çok kez gerginliğe yol açan konular var. Tüm bu konuları nasıl çözeceğimizi Yunanistan ile görüştük. 60 tur ne konuştuysak 61'incide de onu görüşeceğiz." diye konuştu.

Maas ile ikili ilişkileri, AB'yle ilişkiler ve bölgesel konuları ele alma fırsatları olduğunu aktaran Çavuşoğlu "İkili ilişkilerimiz pandemiye rağmen geriye gitmedi. Salgına rağmen ticaret hacmi 38 milyar dolar oldu. Önümüzdeki süreçte ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konularında mutabık kaldık." dedi.

'Vize serbestisi hayata geçebilir'

Türkiye- AB ilişkilerinde pozitif atmosfer olduğunu söyleyen ve vize serbestisinin hayata geçebileceğini, bunun bir söz olduğunu hatırlatan Dışişleri Bakanı "Terörle mücadele daha somut adımlar atabiliriz. Yine kaçak göçle mücadelede yine olumlu adımlar atabiliriz. Ve bu olumlu adımları biz de Türkiye olarak görmek istiyoruz. Şimdi çok önemli bir fırsat var, bunun heba edilmemesi gerekiyor. Bu konuda Ermenistan'ın da cesaretlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Maas da"son dönemde çok sayıda pozitif sinyal olduğu için bu seyahati gerçekleştirmek istediklerini belirtirken, şöyle devam etti;

"Elbette son yılın Türkiye ile AB arasındaki olaylar bazı izler bıraktı. Ve zor tartışmalarımız oldu Doğu Akdeniz konusunda örneğin. Müttefiklerin savaş gemileri karşı karşıya geldi. Bu tip olayları artık yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle bu olumlu sinyallere eşlik etmek bizim için önemli. Barbaros gemisinin Kıbrıs açıklarından çekilmesi de olumlu bir sinyal olarak olumlu tepki uyandırdı tüm taraflar tarafından"