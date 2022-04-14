Çavuşoğlu: Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes imkânı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna tüm zorluklara rağmen bir ateşkes imkânı olduğunu söyledi.

Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi ile ilgili soruya da Çavuşoğlu, "Davanın devri işleyen hukuki bir süreçtir" dedi.

Çavuşoğlu, NTV yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile ilgili konuşurken, "Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi" dedi. Liderleri bir araya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Buça ve İrpin gibi bölgelerden gelen insanlık dışı görüntüler bizim de kınadığımız görüntüler atmosferi değiştirdi. Ukrayna tarafında olumsuz bir hava estirdi. Bununla ilgili Rusya Federasyonu'nun farklı açıklamaları oldu ama sonuçta bu müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi"

"Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz"

"Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. Değişik yöntemlerle tahliyeleri gerçekleştirdik. Tahliyelerde tüm risklere rağmen başarı elde ettik.

Çavuşoğlu, Mariupol'de 30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşündüklerini aktarırken, "Henüz istediğimiz neticeyi alamadık" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için gemiye ihtiyaç olmadığını söyledi.

"Görüşme Putin'in evet demesine bağlı"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de buluşup buluşmayacağına dair soruya Çavuşoğlu, "İki heyet arasında yoğun müzakere devam ediyor" derken, "Görüşme Putin'in evet demesine bağlı" yanıtını verdi.

Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

"Birleşmiş Milletler'i reforme etmemiz lazım" diyen Bakan, "Türkiye'ye yönelik bakış olumlu anlamda değişti. Güçlenen Türkiye ileride çok daha önemli aktör olacak" değerlendirmesini yaptı.

F-16 açıklaması

Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık verilmesiyle ilgili Çavuşoğlu, "Mektubu olumlu anlamda önemsiyoruz. Kongre'nin ikna edilmesi gerekiyor. Kongre'yi ikna edecek olan Biden yönetimidir" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "18 Mayıs'ta Washington'da Blinken ile görüşeceğiz" derken, "ABD samimi olursa, biz de gerekli adımları atarız" diye konuştu.

'SOĞUK SAVAŞ BELİRTİLERİ GÖRÜYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir soğuk savaş belirtileri gördüklerini söylerken, "Biz ilkeli dış politika izlemeye devam edeceğiz. Eleştirenler bile denge politikasının önemini gördü" ifadelerini kullandı.

İsrail ziyareti ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı, "Mayıs'ın üçüncü haftası İsrail'e gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Mısır ile ilişkilerin düzelmesi gerekiyor"

Mısır ile ilişkiler ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Mısır ile ilişkilerin düzelmesi gerekiyor. İki ülkenin ilişkileri birçok bölge için önemli. Normalleşme Doğu Akdeniz konusunda önemli. Tekrar karşılıklı büyükelçi atama söz konusu olabilir" dedi.

Ermenistan ile ilişkilerde somut adımlar atılacağını dile getiren Dışişleri Bakanı, "Diaspora Ermenistan ile normalleşmeyi desteklemiyor" ifadelerini kullandı.