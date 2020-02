Çavuşoğlu: Tüm dünyayı Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum (2)

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) – DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10’uncu Büyükelçiler Konferansı\'nın açılış programında yaptığı konuşmada, \"Bugün Türkiye hemen hemen yarısı Avrupa kıtasında olmak üzere farklı kıtalardan toplam 74 ülkeden uluslararası yatırım alıyor. Daha fazlasını ülkemize çekmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm dünyayı ülkemize yatırım yapmaya buradan bir kez daha davet ediyorum. Her türlü kampanya, algı operasyonu, dünyanın içinden geçtiği çetin sınamalara rağmen Türkiye bugün yatırım yapmak için en güvenilir en doğru adreslerden biridir\" dedi.



\'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika\' temasıyla hazırlanan 10\'uncu Büyükelçiler Konferansı Ankara’da başladı. 249 büyükelçi, Lahey ve Kahire Maslahatgüzarlarının katıldığı konferansın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Türkiye\'nin dış politikasını değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye\'nin her kıta ile ticaret ilişkisi olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, \"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefi başta olmak üzere 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz\" dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, yeni imkanlar ve yeni bir anlayışla yola devam edeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, büyükelçilerinde yeni sistemde her zamanki kadar değerli ve önemli olmaya devam edeceklerini bildirdi.



\'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ\'

Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimini anımsatarak FETÖ\'nün yurt dışı yapılanmasının çökertilmesi için ilgili kurumlarla mücadele içinde olduklarını kaydetti. Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikadaki önceliklerini 6 madde olarak şöyle sıraladı:

\"PKK-PYD-YPG, FETÖ, DAEŞ, başta olmak üzere demokrasi ve insan haklarının en büyük düşmanı olan terör örgütlerine karşı işbirliğini güçlendireceğiz.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın haklarını etkin koruyacağız.

Bölgesel buhran yönetimi ve istikrar tesisi çalışmalarını sürdüreceğiz.

Stratejik ilişkileri ve bölgesel açılımları karşılıklı çıkar zemininde güçlendireceğiz.

Türkiye\'ye yönelik ön yargılarla, art niyetle yürütülen algı operasyonları ve kampanyalarla mücadele edeceğiz.

Kalkınma hedeflerimize ulaşmak için kurumlarımızla eşgüdüm içinde çalışacağız.\"



\'ABD İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İÇİN SİYASİ İRADEYİ ORTAYA KOYDUK\'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye\'nin geleneksel ekseninin NATO üyeliği ve AB üyelik süreci ile tanımlandığını belirterek bu yolda yürümeye devam edeceklerini söyledi. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

\"Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır benimsedi. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar. PYD-YPG-PKK konusunda da beklediğimiz adımları sahada henüz göremedik. Bu tavrı kendilerine yakıştıramıyoruz. Hele yaptırım ve tehditleri anlamak ve kabul etmek mümkün değil. ABD\'nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz. ABD halen iç politikanın da etkisiyle bir kafa karışıklığı yaşıyor. ABD ile ilişkileri düzeltmek için siyasi iradeyi ortaya koyduk. Üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Yapıcı angajman ve diyalogda ısrarcı olduk. Üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Yapıcı angajman ve diyalogda ısrarcı olduk, olacağız. ABD\'nin birimizin değil birbirimizin önemli olduğunu yeniden görmesi, anlaması gerekiyor. Türkiye\'den yaptırımla ve baskıyla birşey elde edilemeyeceğinin bilinmesi gerekiyor.\"



\'NATO İTTİFAKI DA AB ÜYELİĞİ DE TEMEL EKSENLERİMİZ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR\'

AB üyelik sürecinin yeniden canlanmasını arzu ettiklerine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Biz tam üyelik hedefinden vazgeçmedik. AB ülkeleri kendi içinde standartlarından geri adım atsalar dahi biz kendi standartlarımızı her alanda en yukarıya taşıyacağız. Türkiye olarak reform ve uyum adımlarını atmaya devam edeceğiz. Vize serbestisi ve gümrük birliğinin gözden geçirilmesi konularında mevcut ataleti aşmalarını bekliyoruz. Göç ve terörle mücadelede işbirliğimiz ise samimiyet ve dayanışma anlayışıyla devam etmelidir. AB ülkeleri kadar biz de ev sahibiyiz. NATO ittifakı da AB üyeliği de temel eksenlerimiz olmaya devam edecektir. Bugün sorunlu bir aile olsa da Avrupa bizim de ailemizdir. Ancak Türkiye\'nin ilgi ve etki alanının Avrupa\'yla sınırlı olmadığı da unutulmamalıdır.\"



\'KUDÜS TÜM İSLAM ALEMİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR\'

Mevlüt Çavuşoğlu, İran ve Filistin ilişkilerine yönelik şunları söyledi:

\"İran ile ilişkilerimizi önemsiyoruz. Nükleer Anlaşmanın da faydalı bir düzenleme olduğuna inanıyoruz. ABD\'nin ayrılmasına rağmen diğer ülkelerin devam etmesi olumludur. Filistin davası vicdanlarda kanayan bir yaradır. Çözümün adresi bellidir. Filistinli kardeşlerimiz başkenti Doğu Kudüs olan devletlerine kavuşmalıdır. Yoksa bölgemizde kalıcı istikrar ve barış mümkün olmaz. ABD ile İsrail ise barış yerine kışkırtıcı yönde adımlar atıyor. Kudüs tüm İslam aleminin kırmızı çizgisidir.\"



\'RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ KONUSUNDA GAYET AÇIK VE ŞEFFAFIZ\'

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Çin ile ilişkilere yönelik şu bilgiler verdi:

\"Rusya ile ilişkilerimiz konusunda gayet açık ve şeffafız. Bu münasebetlerin özünü karşılıklı saygı ve çıkarlar oluşturur. İşbirliğimizin Türk ve Rus halkları için getirdiği faydalı sonuçlar zaten ortada. İlişkilerimiz geniş coğrafyamızın refah ve istikrarı için de hayati önem taşır. Yine şeffaflık ilkesi çerçevesinde Rusya ile anlaşamadığımız hususlarda görüşlerimizi ve tavrımızı açık bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çin\'in ‘Kuşak ve Yol’ girişimi de bölgemizde artık bir realite. Çin ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.\"

Mevlüt Çavuşoğlu, emekli büyükelçilerden Ertuğrul Apakan ve Bilal Şimşir ile Ömer Engin Lütem anısına Lütem’in oğlu Büyükelçi Murat Lütem\'e Dışişleri Bakanlığı üstün hizmet ödülü verdi.



