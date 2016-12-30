Çavuşoğlu: Tekrar soğuk savaş dönemine girmek istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin olarak açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, gerginliğin kimseye faydasının olmayacağını belirtirken, “Diplomatların sınır dışı edilmesi söz konusu, doğru bir yaklaşım değil. Tekrar soğuk savaş dönemine girmek istemiyoruz, hali hazırda çok sayıda olay var” ifadelerini kullandı.

ABD’de Rusya’nın 35 diplomatının sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

Geçen hafta hava şartlarından olayı hava operasyonları yapılamadı, dün tekrar başladı. Koalisyon da uzun zamandan sonra DAEŞ'i vurdu. Rusya'ya diyorduk ki hep muhalifleri hedef alıyorsunuz, şimdi ateşkesten sonra herkes DAEŞ'e yöneldi. Şimdi oraya odaklanacağız. Buradan dönüş yok, DAEŞ'i yok etmek istiyorsak mücadelemizi sürdürmemiz lazım. İnşallah sonuç elde edeceğiz.

Etkilememesi lazım. Diğer konu doğrudur haklıdır, o konulara girmek istemiyorum. NATO, uçak düşürme hadisesinden sonra gerginliğin giderilmesi için tavsiyelerde bulundu. Aynı şeyi bu ülkeler için de söyleyebiliriz. ABD ve Rusya arasıdaki gerginliğin kimseye faydası olmaz. Diplomatların sınır dışı edilmesi söz konusu, doğru bir yaklaşım değil. Tekrar soğuk savaş dönemine girmek istemiyoruz, hali hazırda çok sayıda olay var. Sürekli artan trendler var, ırkçılık, İslam karşıtlığı... Bu da gerçekten Avrupa'nın istikrarını tehdit ediyor. Tüm bu sorunlar devam ederken, küresel aktörler arasındaki gerginlik sadece bu süreçleri tırmandırır. Aynı şekilde Güney Çin denizinde Çin ile olan gerginliğin azaltılması gerekiyor. Bu sorunların diplomatik yollarla çözülmesinde fayda var