Çavuşoğlu: Tasarrufu öğrenmemiz gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dövizdeki dalgalanmalara da değinirken “Özellikle de tasarruf yapmasını toplum olarak da ülke olarak da hep beraber öğrenmemiz gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'ndaydı.

ABD ile ilişkileri değerlendiren ve ilişkilerde çalkantılı günler yaşandığının bir gerçek olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ''Herkes konuyu Rahip Brunson meselesine götürmeye çalıştı ya da bu problemle sınırlamaya çalıştı ama esas bizim ilişkilerimizi geren iki konu var. Bunlardan bir tanesi ABD'nin Suriye'de YPG/ PKK'ya destek vermesi. Aynı örgüt olduğunu bilmesine ve kabullenmesine rağmen, bu iş birliğini de zaruri görmesi gerçekten büyük bir hatadır” diye konuştu.

"Yüzde yüz değil yüzde bin haklıyız"

Çavuşoğlu “İkinci bir konu da, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütüne karşı ve bu terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'e karşı bizim ulaştırdığımız dosyaların ve iade taleplerimizin bugüne kadar yerine gelmemesidir. Bu da ciddi bir gerginlik sebebi olmuştur. Her iki konuda da biz Türkiye olarak yüzde yüz değil yüzde bin haklıyız.' dedi.

20 Kasım’daki görüşmede neler konşulacak?

Bakan Çavuşoğlu, "Amerika ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz" dedi.

Çavuşoğlu şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle FETÖ konusunda yeni belgelerimizi kendisine vereceğiz, isim listesi dahil başkan Trump'a iletilmek üzere. Diğer taraftan Halkbank ve diğer davalarla ilgili konuları da yakından takip edeceğiz ama Münbiç, YPG/PKK gibi güvenlikle ilgili konuları ve ikili ilişkilerimizin, özellikle üzerinde durduğumuz konuları ve bölgesel iş birliği ile ilgili konuları da değerlendirme fırsatı bulacağız. Bizim ne ABD ile ne de Avrupa ülkeleri ile bir problemimiz yok. Durup dururken de hiç kimseyle kavga etme diye bir derdimiz yok. Biz her ülkeyle ilişkileri sağlıklı götürmek isteriz ama her ülke de Türkiye ve Türk milletine saygı duymasını bilmeli ve güvenilir bir dost olduğunu göstermelidir.''

"Tasarruf yapmasını hep beraber öğrenmemiz gerekiyor"

Dövizdeki dalgalanmalara da değinen Çavuşoğlu, “Aldığımız tedbirler, açıkladığımız yeni paketler ve Hazine ve Maliye Bakanımızın ekibiyle beraber ortaya koyduğu yeni politikalar sayesinde ve verdiğimiz güven ve istikrar sayesinde giderek durum düzeliyor. Her şey bitti dersek rehavete kapılmış oluruz. Esasen bu tür krizlerden de ders çıkararak sistemimizi daha da güçlendirmemiz lazım. Sistemimiz zayıf olsaydı zaten yıkılırdık ama bizim daha dayanıklı, daha güçlü, ekonomimizin de daha güçlü olması lazım. Özellikle de tasarruf yapmasını toplum olarak da ülke olarak da hep beraber öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi dövizde yine Türk lirasının değer kazandığını görüyoruz. Dolar, avro düşüyor. İstediğimiz seviyeye yavaş yavaş, birden düşmesi değil ve sağlıklı bir şekilde gitmesi önemli. Yine istatistiklere, rakamlara baktığımız zaman ihracatımız artıyor. Büyümemiz düzenli bir şekilde devam ediyor.'' diye konuştu.