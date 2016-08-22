Çavuşoğlu: Suriye sınırı IŞİD'den temizlenmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "DAEŞ'le (IŞİD) mücadele içinde olan ülkelere desteğimiz sürecek" derken, "DAEŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütleriyle işbirliği yapmayacaklarını da" söyledi.

Çavuşoğlu, Litvanyalı mekvidaşı Linas Linkevicius ile yaptığı ortak basın toplantısında Türkiye-Suriye sınırının IŞİD'den tamamen temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu "DAEŞ ile mücadele eden koalisyon içindeki ülkelerin İncirlik hava üssüne gelip konuşlanmasına da izin verdik ve onlarla da yakın işbirliği içindeyiz. Sadece DAEŞ ile mücadele kisvesi altında kendine meşruiyet kazandırmaya çalışan diğer terör örgütleriyle işbirliği yapmadık, yapmayız da" dedi.

"Ancak ılımlı muhalefet başta olmak üzere, arazideki güçlere de, DAEŞ ile mücadele eden herkese destek verebileceklerini" söyleyen Dışişleri Bakanı, "Çünkü Türkiye DAEŞ'in her zaman birinci hedefi olmuştur. Çünkü Türkiye özellikle DAEŞ'in yabancı terörist savaşçılar kaynağını kurutmuştur" diye konuştu.

55 bin kişinin giriş yasağı listesinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 4 bine yakın kişinin de yakalanıp, sınır dışı edildiğini belirtti.

"DAEŞ'in ideolojiyle mücadelede de Türkiye'nin önemli olduğunu" söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük rol oynadığını belirtti ve "O nedenle de Recep Tayyip Erdoğan bunlar için birinci hedeftir" diye konuştu.

Suriyeli muhaliflerin Türkiye sınırının hemen karşısındaki Cerablus'u IŞİD'den geri almak için saldırı hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Gülen'le ilgili bu akşam heyet geliyor. 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde, bizim arkadaşlarımız da katılacak. Toplantılar devam edecek. Bilgi, belge paylaşılacak. Biden'ın gelmesi de önemli. Biden'la da tüm bu süreci ve neden iade etmelerini istediğimizi bir kere daha söyleyeceğiz. Daha sonra da bizden heyet Amerika'ya gidecek. Dosya tamamen hazırlandıktan sonra, şu anda delillerin toplanması süreci de devam ediyor, bu dosyayı iletmek üzere bizzat Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile beraber Washington'a gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca "ABD'den de beklentimiz bu anlaşma ve uluslararası hukuk çerçevesinde bizim de ulaştırdığımız belgeler çerçevesinde bir an evvel uzatmadan bu şahsı, bu teröristi Türkiye'ye iade etmesidir" dedi.