Bakan Çavuşoğlu, "Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcisi Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştük. Suriye Ulusal Koalisyonu içindeki ve siyasi süreçteki rollerini desteklediğimizi belirttik. Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK/YPG’nin verdiğini vurguladık" diye yazdı.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) nedir?

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla biliniyor. ENKS, Kuzey Suriye'de TEV-DEM çatısı altında federasyon ilan eden Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile bir dönem sorunlar yaşadı. Bu dönemde birçok üyesi tutuklanan ENKS, geçtiğimiz günlerde PYD ile anlaşarak Suriye'nin Amude kentinde ilk ofisini açtı.