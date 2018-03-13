Çavuşoğlu: Suriye ile belirli konularda istihbari temas olabilir ama...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Ankara ile Şam arasında istihbari temas olabilir" sözleri ile ilgili "İstihbarat temsilcileri arasındaki temaslar, siyasi diyalog olarak görülemez" değerlendirmesinde bulundu.

Moskova ziyareti sırasında Rus basınına demeç veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sahadaki belirli konularda Türkiye ve Suriye'nin istihbarat kurumlarının temasa geçebileceğini söyledi. Bu, tüm istihbarat servislerinin yükümlülüklerini kapsıyor" dedi.

Çavuşoğlu, istihbarat temsilcileri arasındaki temasların siyasi diyalog olarak görülemeyeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de yaşanan gelişmeleri koordine amaçlı Rusya ve İran üzerinden Şam'a belli mesajlar iletildiğini aktarırken "Olağanüstü şartlar gerektirdiğinde Şam'la belli temaslar kurulabilir" demişti.

"Rusya'ya tüm ticari kısıtlamaları kaldırmayı teklif ediyoruz"

Çavuşoğlu, Ankara’nın Moskova’ya ticaret alanındaki tüm kısıtlamalardan vazgeçmeyi ve ilişkileri derinleştirmeyi teklif ettiğini belirtti. Rus basınına konuşan Çavuşoğlu, Rusya’nın bugün sadece enerji değil, karşılıklı yatırım, turizm ve tarım alanlarında da Türkiye’nin temel ticari ortağı olduğunu belirterek, “Ticaret alanında tüm kısıtlamalardan vazgeçmemiz ve ilişkileri derinleştirmemiz gerekiyor. Birlikte bu amaca ulaşmak için enerji ve savunma alanlarında önemli projeler gerçekleştirme yoluyla sıkı çalışma yürütüyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, “Mikro ve makro düzeylerde iş ilişkilerinin iyileşmesine de önem vermeliyiz” diye ekledi.

"PYD ve YPG'nin dahli nedeniyle koalisyonun çabaları meşru değil"

Öte yandan Çavuşoğlu, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun çabalarının PYD ve YPG'nin dahli nedeniyle meşru olmayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, PYD ve YPG'yle işbirliğinin büyük bir hata olduğunu belirterek bu nedenle uluslararası koalisyon çabalarının meşru olmayacağının altını çizdi.

"PYD ve YPG'nin kontrolündeki topraklar gerçek sahiplerine iade edilmeli"

Sputnik'te yer alan habere göre, Çavuşoğlu, "Biz her zaman taktik nedenlerden de olsa YPG ve PYD'yle işbirliği yapılmasının ciddi bir hata olduğunu vurguladık. Zira bu tür kısa süreli taktik eylemler, ülkedeki istikrarsızlığın kaynağı oldu. PYD ve YPG'nin kontrolündeki tüm topraklar gerçek sahiplerine iade edilmeli. PYD ve YPG'nin dahli sürdüğü sürece, uluslararası koalisyonun Fırat'ın doğusundaki duruma istikrar kazandırma çalışmaları meşru olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağız"

Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını açıkça kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu husus, Suriye'de istikrarın yeniden tesisinin en önemli unsuru. Türkiye, IŞİD, PYD ve YPG de dahil Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadelesine bağlı. Türkiye, toprakları için her türlü tehdidi ortadan kaldırmaya kararlı ve bunu yapacak güce sahip."