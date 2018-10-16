Çavuşoğlu: Sırf müzakereye başlamak için masaya oturmak anlamsız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili, "Sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil. Sonuç alıcı olması lazım" ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın ziyareti vesilesiyle konuşan Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs müzakereleri konusuna değindiği açıklamada bulundu.

"Ada etrafında sondajlarımızı sürdüreceğiz" diyen Çavuşoğlu, "Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil. Sonuç alıcı olması lazım. Ada etrafında sondajlarımızı sürdüreceğiz. Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır" dedi.