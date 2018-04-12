Çavuşoğlu: Şimdi daha büyük bir risk altındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BMGK’daki Doğu Guta karar tasarısına ilişkin, "Rusya veto etti. Şimdi daha büyük bir risk altındayız. Belki diğer müttefiklerimizden biri müdahale edecek veya saldıracak" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı'nın açışında konuştu. Çavuşoğlu, "Küreselleşen dünyada etnik milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, göçmen karşıtlığı, İslamofobi, antisemitizm gibi yükselen bazı eğilimler olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bütün bunların hepsine karşıyız. Bu tür yersiz korkuların hepsine karşıyız" diye konuştu. .

"Cenevre süreci yeniden canlandırılmalı"

Türkiye’nin terörizmle hiçbir ayrım yapmadan mücadele ettiğini anlatan Çavuşoğlu, Suriye'de de siyasi çözüm için Astana, Soçi ve Cenevre süreçleri yoluyla çabaladıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Cenevre sürecini yeniden canlandırmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle Soçi zirvesini Cenevre süreciyle bağlantılandırdık" diye konuştu.

"Tüm bölgeyi değiştiremeyiz ve tüm dünyayı değiştiremeyiz." diyen Çavuşoğlu, Balkanlarda ve Kafkasya'da yürüttükleri üçlü mekanizmaların oldukça etkili olsa da yeterli olamayacağını kaydetti.

"BMGK'nın kompozisyonu değişmeli"

Sorunların çözümü veya çatışmaların önlenmesi noktasında Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi gibi uluslararası veya bölgesel örgütlerin sorumluluk taşıması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu örgütlerin çoğunun sorunları çözmek ve önlemek için yeterli kapasiteye ve etkiye sahip olmadığını, yeniden şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BM kapsayıcı, temsil edici, daha etkili ve daha uygulanabilir olmalı. Aynı şekilde Güvenlik Konseyinin de reforma ihtiyacı var. Suriye’de kimyasal saldırının araştırılması için BM mekanizması kurulmasına ilişkin karar tasarısı görüşmesi vardı. Biz de destekliyorduk. Sadece bir ülke, aynı zamanda bizim dostumuz olan Rusya veto etti. Şimdi daha büyük bir risk altındayız. Belki diğer müttefiklerimizden müdahale edecek veya saldıracak. Sadece bir ülke hayır dediğinde BM hiçbir konuda karar alamıyor. Bu nedenle bu değişmeli ve Güvenlik Konseyinin kompozisyonu da değişmeli."

Çavuşoğlu, gerek BM gerek AB’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulduğunu ve o dönemin ihtiyaçlarını karşıladığını fakat günümüz gerçeklikleri için yeterli olmadığını anlattı.