Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya: Böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle çalışmadım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın tepki çeken açıklamalarını değerlendirirken, "Böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle çalışmadım" dedi.

Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarında KKTC lideri Akıncı'nın geçen hafta The Guardian'a verdiği röportajda söylediği cümlelere tepki gösteren Çavuşoğlu, "Seçim zamanında sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapmaya çalıştı. Böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Kıbrıs'ta ne hiçbir yerde çalıştım. Kıbrıs Türk halkına böyle bir siyasetçi yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı. Görüşmede karşılıklı öneriler oldu. Toplantı sonunda bir mutabakat sağlanmadığı için sadece öneriler paylaşıldığı için devamı konusunda teyitleşildi. Rus heyeti Ürdün'e gitti ve bugün yeni bir toplantı yapılacak. İdlib'de bir an önce ateşkese riayet edilmelidir. İdlib'de bir an önce ateşkes sağlanmalı. Rejim saldırgan tutumunu bir an önce sona erdirmeli. Bakalım bugünkü toplantılar neticesinde bir mutabakat olacak mı. Bir netice çıkmasa daha üst seviyelere çıkabilir gerekirse iki lider de bir araya gelebilir."

Akıncı ne demişti?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 6 Şubat'ta The Guardian gazetesine verdiği röportajda, Ada'da federal bir çözüme tez zamanda varılmadığı takdirde bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceğini ifade etmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ile Lefkoşa arasındaki ilişkiyi "ana vatan-yavru vatan" olarak tanımlamasına katılmadığını belirten Akıncı, Türkiye ile "bağımsız ve kardeşçe" ilişkiler istediğini vurgulamıştı.

Akıncı, KKTC'nin, Türkiye'ye ekonomik bağımlılığını azaltması için daha fazla şey yapması gerektiğini, bunun için de Güney Kıbrıs'ın desteğine ihtiyacı olduğunu savunmuştu. Ada'nın kuzeyinin "Kırım tarzı ilhak ihtimali" sorusunu "korkunç" ifadesiyle cevaplayan Akıncı, bunun Türkiye'nin çıkarlarına da aykırı olduğunu söylemişti.