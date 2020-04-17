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Çavuşoğlu: Salgınla mücadelede 'Ortak Bildiri'yi kabul ettik

17 Nisan 2020 22:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki 'Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesini yaptık. Covid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik" dedi.

Koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası dayanışmayı artırmak için kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu toplantısına; Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık katıldı.

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