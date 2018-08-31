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Çavuşoğlu: S-400 acildi, aldık

"Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı..."

31 Ağustos 2018 17:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemlerinin alınması ile ilgili olarak, "Müttefiklerimiz satsaydı onlardan alacaktık, acil ihtiyacımız vardı, aldık." dedi.

Çavuşoğlu, S-400'lerle ilgili "ABD, son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı alacaktık, acil ihtiyacımız vardı, aldık." diye konuştu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana'da yaptığı ve haber kanallarında yer alan açıklamasında Rusya ile satın alma konusunda anlaşılan S400 füze savunma sistemleri hakkında şunları kaydetti:

ABD son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı onlardan alacaktık; acil ihtiyacımız vardı, aldık" dedi.

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