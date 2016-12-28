Çavuşoğlu: Rusya'yla Suriye'de ateşkes planı hazırladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile birlikte Suriye'de ateşkes için bir plan hazırladıklarını açıkladı. Ancak Çavuşoğlu ülkedeki geçiş döneminin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad liderliğinde olmasını muhaliflerin kabul etmeyeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu Ankara'da Cumhurbaşkanlığı sarayındaki ödül töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye'de çözümle ilgili iki metin var. Biri siyasi geçiş süreci, diğeri de ateşkesle ilgili. Bu anlaşmalar her an uygulanabilir" dedi.

Ancak Çavuşoğlu, Beşar Esad yönetiminde bir siyasi geçiş sürecinin mümkün olmadığını vurguladı ve "Bütün dünya Esad ile bir siyasi geçiş sürecinin imkansız olduğunu biliyor ve ayrıca bu insanların Esad'ın etrafında birleşmesinin mümkün olmadığını biliyoruz" diye konuştu.

Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Suriye'de önceliğin Esad yönetimini iktidardan düşürmek değil, "terörle savaş" olduğu konusunda uzlaşmışlardı.

Anadolu Ajansı erken saatlerde, Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'de bir ateşkes planı üzerinde uzlaştıklarını duyurmuştu.

Ancak Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise, uzlaşma haberiyle ilgili bilgisi olmadığını ve bir yorum yapmayacağını söyledi.

Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Astana'da yapılması planlanan görüşmeler için "bir çok muhtemel diyalog modeliyle ilgili sürekli temas halinde olduğunu" da ekledi.

Anadolu Ajansı'nın, "güvenilir kaynaklara" dayandırdığı habere göre , Türkiye ile Rusya, Halep'in doğusunda ilan edilen ateşkes ve tahliyeden sonra ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı.

Planın, Suriye hükümet güçleri ve rejimi ve rejim yanlısı grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.

Ateşkesin gece yarısı yürürlüğe girmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Ajansın haberinde, Ankara ve Moskova'nın uzlaşma çerçevesinde ateşkesin yürürlüğe girmesi için çaba göstereceği ancak "terör örgütlerinin" ateşkes kapsamı dışında tutulacağı vurgulandı.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhaliflerin, Kazakistan'da siyasi müzakerele başlayacağı bildirildi.

Türkiye ve Rusya'nın ayrıca sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakerelerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçladığı da ifade edildi.