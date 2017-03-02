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BBC Türkçe

Çavuşoğlu, Rusya'yla 'El Bab anlaşmasını' açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolü sağladığı El Bab'da, rejim güçleriyle karşı karşıya gelinmemesi için Rusya'yla bir anlaşma yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Rakka için, S

02 Mart 2017 17:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolü sağladığı El Bab'da, rejim güçleriyle karşı karşıya gelinmemesi için Rusya'yla bir anlaşma yapıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, El Bab'dan sonra hedefin Menbiç olduğunu da ifade ederek, "Eğer YPG buradan çekilmezse vuracağımızı daha önce de söyledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Menbiç ve Rakka'ya olası operasyonlarla ilgili ABD ile temas halinde olunduğunu açıklayarak, Suriye Demokratik Güçleri ile yanyana bir askeri harekatın mümkün olmadığını tekrarladı.

Pakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Rakka sürecini ABD ile birlikte yürütme gayreti içinde olduklarını açıklayarak şunları söyledi:

"Yeni yönetimin (Trump yönetimi) Münbiç ve Rakka ile ilgili netleşmiş bir kararı var diyemem. Bize göre SDG bu işin içinde olmamalı. Terör örgütünün silahlı ve siyasi ayağını teşkil eden böyle bir yapıyı bizim yanımızda görmemiz asla mümkün değildir. Olamaz.... Orada 2500 civarında DEAŞ'lı olduğu bize gelen bilgiler arasında. Bütün bu mücadeleyi ÖSO, Türkiye ve koalisyon güçleri hep birlikte destek vermemiz halinde bu iş çözülür dedik. Temennimiz odur ki dayanışma içinde oluruz."

Erdoğan Mart ayında Rusya'ya bir ziyaret yapacağını da açıklayarak, "Rusya Federasyonu'ndan, DEAŞ'a karşı mücadeleyi beraber sürdürebiliriz, biçiminde talepler gelmesi halinde, bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmemiz söz konusu olabilir." dedi.

Trump yönetimindeki yetkililerle Türkiye'de yapılan görüşmeleri de hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Demokratik Güçleri ile yanyana bir askeri harekatın mümkün olmadığını da tekrarladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise katıldığı bir canlı yayında, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın amacının Menbiç'in tamamen temizlenmesi olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"ABD ile Menbiç operasyonu konusunda farklı görüşlerimiz oldu. ABD yanlış gruplarla burada operasyon yaptı. Bize net bir şekilde bir söz vermişti. Operasyon bittiği gün YPG'li unsurlar Fırat'ın doğusuna tekrar geçecekti. 1 yıldan fazla bir süre oldu maalesef bu gerçekleşmedi. Bizim de tezimiz maalesef yine doğru çıktı .

El Bab bittikten sonra Membiç'e doğru gideceğiz. Operasyon henüz başlamadı. Arazide ufak tefek taciz atışları vardır yoktur onlar şey değil, ama bizim askerlerimizin planladığı yerel güçlerle başlayacağımız Münbiç'e doğru operasyonumuz henüz başlamadı.

ABD askerlerinin özel kuvvetlerinin o bölgede olduğunu biliyoruz. Esasen diğer YPG'lilerin olduğu bölgeler de olduklarını biliyoruz. ABD'den de yeni yönetimden talebimiz budur. Bir an önce YPG'nin Münbiç'i terketmesidir.

Eğer YPG buradan çekilmezse tabiki biz YPG'yi vuracağımızı daha önce de söyledik. Biz şu anda ABD ile Rakka Operasyonu'nu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasıl destek verebiliriz bunları görüşüyoruz."

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