Çavuşoğlu: Rusya'nın İdlib saldırısının Tahran Zirvesi öncesi yapılması doğru değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın İdlib saldırısını yorumladı. Çavuşoğlu, "Kimse kimseyi kandırmasın Suriye rejiminin saldırılarının amacı İdlib'i ele geçirmektir" dedi.

Heiko Maas ise "Suriye'deki durumu da ele aldık .Türkiye büyük bir endişe ile sınırındaki bu gelişmeleri izliyor. İnsani felaketin ortaya çıkabileceği bir bölge. Tahran'daki zirve ile ilgili Türkiye'yi destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Mass ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Almanya ve Avrupa'da artan ırkçılığa karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Tehditlere karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bölgesel konuları değerlendirdik. Suriye, İdlib'i değerlendirme fırsatı bulduk. İstanbul'da uçakla birlikte gideceğiz.Yoğun bir gündem bizi bekliyor.''

Saldırı olasılığı ortaya çıktığından bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. İdlib'e yönelik saldırıları durdurmak için çaba serf ediyoruz.'

4 tane gerginliği azaltacak bölge belirledik. Son olarak İdlib kaldı. Kimse kendini kandırmasın rejimin burayı ele geçirmek istediği açık. Askerlerimiz arasından bakanlarımızın da istihbaratımızın da katıldığı toplantılar oldu. Maalesef dünden bu yana saldırılar oldu. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmektir. Bu her bakımdan bir felaket olur.

Almanya'nın şu süreçte gösterdiği samimi tavır takdire şayandır. Bu zirvede İdlib ile ile ilgili bir kara çıkması için çaba sarf edeceğiz. Bu dünyanın bir meselesidir. Herkesin net bir tavır sergilemesi gerekiyor.

Bu saldırıların önlenmesi için temaslarımızın olduğunu söyledik. Bu saldırıların yanlış olduğunu Rusya'ya ilettik. İdlib atışmazlık bölgesinin korunması gerekiyor. Radikal terörist gruplara yönelik ortak strateji belirlememiz lazım. Biz bu konuda Türkiye olarak çok çaba sarf ettik. Bunun çözümü İdlib'i bombalamak değildir. Tahran Zirvesi'nden önce yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Amacımız bu gerginliği azaltmak, muhalefet ile rejm arasında güve barttıracak adımları devam ettirmek ve siyasi çözüme dair adımlar atmak. Teröristler nereye gidecek. Bunlar Türkiye'ye gelebilir, geldikleri ülkeye gidebilir, Avrupa'ya da gidebilir. Bu tehlikeli. Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptık.

Güvenli bölge dediğimiz bazı alanlara Suriyelilerin dönmesini sağlamak için çalışırken 2 milyon mültecinin nereye gideceği belli olmaz. Arzumuz bu saldırıların önlenmesidir."

Maas: Türkiye'yi destekliyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bu sıfatla ilk defa geliyorum. Türkiye Almanya için sadece bir komşu ülke değil. Bizim kültürümüzü zenginleştiriyor bu insanlar. Çok yakın ekonomik ilişkilerimiz var. Binlerce insanımıza iş sağlayan iş yerleri var. Yeniden iyi bir konuma getirilmesi ve bu nedenle de bakanlar olarak diyalog mekanizmasını oluşturmak istiyoruz. Çok sayıda uluslarası standartları kabul eden bir ülke. Türkiye Avrupa'ya doğru kendini bu konuda ilerletme yönünde. Suriye'deki durumu da ele aldık .Türkiye büyük bir endişe ile sınırındaki bu gelişmeleri izliyor. İnsani felaketin ortaya çıkabileceği bir bölge. Tahran'daki zirve ile ilgili Türkiye'yi destekliyoruz.''

"Çatışmaların olabileceğini görüyoruz. Türk ortağımız ile de görüşmelerimiz devam ettireceğiz. İnsani boyutta nasıl yardım oluşturabiliriz bunu da ele aldık."