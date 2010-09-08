-ÇAVUŞOĞLU: PAPA'YI KONUŞMA YAPMAYA DAVET ETTİM ROMA (A.A) - 08.09.2010 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da AKPM Büro Toplantısına başkanlık etti. İtalya Temsilciler Meclisi'nin Mappamondo Salonunda yapılan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile Genel Sekreter Yardımcısı Maud de Boer-Buquicchio'nun da katıldığı toplantı, ekim ayında Strasbourg'da düzenlenecek olan AKPM Genel Kurulu'nun gündeminde ele alınacak konuların belirlenmesine ayrıldı. Çavuşoğlu, toplantı çıkışında yaptığı değerlendirmede, "AKPM Başkanlık Divanı toplantısı vesilesiyle geldiğim Roma'da İtalyan yetkililerle de görüştüm. Toplantı öncesinde Vatikan'da Papa 16. Benediktus tarafından da kabul edildik. Papa'yı AKPM Genel kUrulunda konuşma yapmaya davet ettim" dedi. AKPM Başkanı Çavuşoğlu, Roma'daki toplantıda sel felaketi nedeniyle Pakistan'a yardım çağrısında bulunan bir deklarasyon metnini kabul ettiklerine değinerek, "AKPM'nin Genel Kurul toplantısı ekim ayında. O zamana kadar bekleyemezdik. Pakistan ve Pakistan halkını bu zor koşullarda yalnız bırakmamalıyız. O nedenle bugün, genişletilmiş başkanlık divanı olarak tüm üye ülkelere ve milletvekili arkadaşlarımıza Pakistan'a yardım için seferberlik çağrısında bulunduk" diye konuştu. Çavuşoğlu, Roma'da İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini'nin yanı sıra Başbakan Silvio Berluconi'nin yardımcılarından Gianni Letta ile de görüştüğünü belirterek, "Berlusconi ile görüşemedik, ama onun müsteşarı (Letta) ile görüştük. Berlusconi, müsteşarı aracılığıyla, Başbakanımıza, İtalya'nın Türkiye'ye olan güvenini, sevgisini ve tam desteğini iletti" dedi.