Çavuşoğlu: Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Nekbe'nin 73. yılı nedeniye yayımladığı mesajda, "Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yüzbinlerce Filistinlinin vatanlarından sürüldüğü Nakba felaketinin 73. yıldönümünde Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."