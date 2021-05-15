Çavuşoğlu: Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nekbe'nin 73. yılı nedeniye yayımladığı mesajda, "Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Yüzbinlerce Filistinlinin vatanlarından sürüldüğü Nakba felaketinin 73. yıldönümünde Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."