Çavuşoğlu: Önce bana nasıl davranacağını öğren!

Türkiye’nin gücünü kötüye kullanmadığını ve dik durulması gereken yerde dik durduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Hadi demek gerekiyorsa onu da deriz. Önce bana nasıl davranacağını öğren ama alışıyorlar. Bunlar neyine kime güveniyor diyorlar” ifadelerini kullandı.

Memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dizi ziyarette bulunan Bakan Çavuşoğlu, Sosyal Güven Kurumu (SGK) hizmet binasının açılışını da yaptı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin kendine güveni geldiğini, başkalarının boyunduruğu altında bir millet olmadığını belirterek, "Her şeyimizle güçlü olmalıyız, milletçe ve devletçe. Umutları boşa çıkarmamalıyız. Dünyada yaklaşık 2 milyar ümmet Türkiye'den medet bekliyor. Bu insanlar toplumlar Türkiye'ye güveniyor. 'Sadece Türkiye yardımımıza koşar' diyorlar. Ümmetin davasını sadece Türkiye korur denilen bir ortamda biz bu umutları boşa çıkarırsak bizler hakkında ne düşünürler. İtibarımız olmaz. Bunu yapmak için güç ve anlayış ister" diye konuştu.

"Biz gücümüzü kötüye kullanmıyoruz; diplomasiyse diplomasi, anlaşmaysa anlaşma"

Yapılan yardımların 'Efendim, yurt dışına 6 milyar dolar yardımı niye yapıyorsun, bizde de fakir insanlar var, onlara yapın' diye eleştirildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Evet, bu insanlar için de çalışıyoruz. Dışarıdaki mazlumları düşünmezsek kim bize saygı duyar? Biz artık 1 milyar dolar için IMF kapısında bekleyen ülke değiliz. '23.5 milyar dolar borcu al, bizim politikamıza karışma, istersen sana 5 milyar dolar borç verelim' diyen ülkeyiz. O yüzden bizlerin çok güçlü olması gerekiyor. Bizden beklentiler yüksek. Biz artık uyandık, nasıl bir millet olduğumuz hatırladık. O yüzden dünyanın her yerinde bayrağımız dalgalanmalı. Biz gücümüzü kötüye kullanmıyoruz. Bugün diplomasi ise diplomasi, anlaşma ise anlaşma, uzlaşı ise uzlaşı. Dik durmak gerekiyorsa dik dururuz. Hadi demek gerekiyorsa onu da deriz. Önce bana nasıl davranacağını öğren ama alışıyorlar. Bunlar neyine kime güveniyor diyorlar."