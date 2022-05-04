Çavuşoğlu'nun 'bozkurt selamı'na Uruguay'dan tepki: Atama ertelendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 24 Nisan'da Uruguay'daki Ermeni protestoculara bozkurt işareti yapmasına bir tepki de Uruguay'dan geldi. Uruguay Türkiye'ye büyükelçi atamayı erteledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ermeni Soykırımı'nın yıldönümü olan 24 Nisan'daki Uruguay ziyareti sırasında Ermeni protestoculara gülümseyerek bozkurt işareti yapması gündemden inmezken, Uruguay tepki olarak Türkiye'ye büyükelçi atamayı askıya aldı.

Kısa Dalga'nın haberine göre, Hugo Cayrús'un büyükelçiliğe ataması, sol partilerin ittifakından oluşan Frente Amplio'nun (Geniş Cephe) talebi ve tüm partilerin desteğiyle, Senato'dan döndü. Dosya, oy veren 25 vekilin tamamının oyuyla, Uruguay parlamentosunun üst kanadının Uluslararası İlişkiler Komitesi'ne geri gönderildi.

Muhalefetteki senatörlerden Liliam Keçiciyan, geçtiğimiz hafta El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ermenistan'a büyükelçi atamalarının eş zamanlı yapılması için böyle bir girişimde bulunacaklarını açıklamıştı. Keçiciyan, Senato'daki oturumdaysa, kararlarının Cayrus’un şahsıyla bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Bozkurt işaret incelenecek

Muhalefet vekili, hem 'Türkiye Dışişleri Bakanı'nın bozkurt işareti yapmasının daha ayrıntılı incelenmesi', hem de Türkiye ile Ermenistan'daki büyükelçiliklerin dengeli bir şekilde ele alınması amacıyla atamayı engellediklerini söyledi.

Çavuşoğlu'nun bozkurt işareti, Uruguay'daki Ermeni cemaatinin yanı sıra Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou ve Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo'nun da tepkilerini çekmişti.