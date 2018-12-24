Çavuşoğlu: Netanyahu'nun PKK sempatisi var, Suriye'yi bölemeyeceğini anladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun PKK sempatisi olduğunu ifade ederek, "Netanyahu son günlerde çok husursuz. Suriye'yi bölemeyeceğini anladı" dedi.

Çavuşoğlu devamında, "Netanyahu'nun YPG/PKK ile Suriye'yi bölme amacındaydılar, PKK'ya sempatisi var. Planları bozuldu" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Suudi Arabistan konlosluğunda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin Suudi Arabistan'da olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye'deki Kaşıkçı soruşturmamız derinlemesine devam ediyor. Bunu da yaparken Suudi Arabistan'dan şeffaf olmalarını istiyoruz. Öldü,renler, cesedini yok edenler, parçalayanlar, bu talimatı verenler de Suudi Arabistan'da. Yerel işbirlikçi dediler, yerel işbirlikçilerin adını da vermediler. Bu soruların yanıtını verecek olanlar da Suudi Arabistan'da" açıklamasında bulundu.