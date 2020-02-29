Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tepki: Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın Türkiye'ye karşı yaptığı 'Uluslararası hukuk' vurgusuna göndermede bulunarak, Pazarkule sınırında sığınmacılara yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

Dendias'ın paylaşımını alıntılayarak Twitter üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar" yazdı ve ekledi; "Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan’ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var!"

Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın paylaşımında, "Kendini tutmak bir zayıflık değil, güçtür. Uluslararası hukukun bütün ihlallerin üzerine geleceğine dair inançtır" ifadeleri yer aldı.