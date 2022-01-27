Çavuşoğlu’ndan Ukrayna mesajı: Amacımız diyaloğun devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna gerilimi konusunda diyaloğun devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "Gerginlik çatışmaya dönüşmemeli” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Ankara’da Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından Rusya-Ukrayna gerginliği ve Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Gayemiz diyaloğun devam etmesi" diyen Çavuşoğlu, “Gerginlik çatışmaya dönüşmemeli” dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 kez telefonla bir kez de yüz yüze görüştüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "İki ülke arasındaki temaslarımız son bir yılda yoğun şekilde gerçekleşti. Biz gerginliğin bir silahlı çatışmaya dönüşmesini engellemek için elimizden gelen her çabayı göstermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Rusya'ya bazı taleplerinin niye kabul edilemez olduğunu anlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Putin Türkiye'ye geliyor
Bugün Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği açıklandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı davet üzerine "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti" diyerek Rus liderin davete en kısa zamanda icabet edeceğini söyledi. Liderlerin yapacağı görüşmenin tarihi ise henüz netleşmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya gerilimi için geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Barışın olmasına arabulucu olabiliriz" demişti. Erdoğan dün yaptığı açıklamada ise, "Biz gerginliğin bir silahlı çatışmaya dönüşmesini engellemek için elimizden gelen her çabayı göstermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Rusya'ya bazı taleplerinin niye kabul edilemez olduğunu anlatmamız lazım. Biz şu anda sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. Ülkemizde kendisiyle ikili görüşme yapmak suretiyle bazı adımları atalım istiyoruz." diyerek yaptığı daveti duyurmuştu.