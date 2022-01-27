Çavuşoğlu’ndan Ukrayna mesajı: Amacımız diyaloğun devamı

Bugün Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği açıklandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı davet üzerine "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti" diyerek Rus liderin davete en kısa zamanda icabet edeceğini söyledi. Liderlerin yapacağı görüşmenin tarihi ise henüz netleşmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya gerilimi için geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Barışın olmasına arabulucu olabiliriz" demişti. Erdoğan dün yaptığı açıklamada ise, "Biz gerginliğin bir silahlı çatışmaya dönüşmesini engellemek için elimizden gelen her çabayı göstermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Rusya'ya bazı taleplerinin niye kabul edilemez olduğunu anlatmamız lazım. Biz şu anda sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. Ülkemizde kendisiyle ikili görüşme yapmak suretiyle bazı adımları atalım istiyoruz." diyerek yaptığı daveti duyurmuştu.