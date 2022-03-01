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Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya yaptırım açıklaması: İlkesel olarak katılmadık

"Sonuçta Türkiye taraf tutmak zorunda değil"

01 Mart 2022 23:32

Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" dedi.

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