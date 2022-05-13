Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Suriye'deki muafiyet kararına tepki: PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptırım muafiyeti getirmesi kararına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "PKK'yı, YPG'yi meşrulaştırma çabasını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye’nin kuzeyinde YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünde olan bölgeler için yaptırım muafiyeti getirmesi kararını eleştirdi.

Uluslararası toplumun en fazla destek vermesi gereken yerin İdlib olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Çünkü orada yerinden edilen insanlar var. Bu bölgeye destek vermenin önünü açacak esnekliği gösteriyorlar mı, hayır. Niye burası dışarıda tutuluyor? Suriye’de 500 bin civarında Suriyeli, terörden arındırdığımız bölgelere yerleşti. PKK’yı YPG’yi meşrulaştırma çabası görüyoruz. Kimseyle istişare etmeden belli saiklerle alınmış karardır.” Değerlendirmesinde bulundu.

"Fransa'nın somut adımlarını görmek istiyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na el yapımı bomba (EYP) ile yapılan saldırı ilişkin konsolosluğun korunması sorumluluğunun Fransa'da olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Son zamanlarda bir taraftan İslam karşıtlığı içeren saldırılar, diğer taraftan PKK destekçilerinin de değişik Avrupa ülkelerinde saldırılarının arttığını görüyoruz. 8 Mayıs'ta, 23 Nisan etkinliklerini kutlayan öğrencilerimize, gençlerimize yönelik Basel'de saldırı olmuştu. Önceki gece Paris başkonsolosluğumuza 4 kişilik bir grubun patlayıcı maddelerle saldırısı oldu. Konsolosluk binamızın camında çatlak var, duvarında da hasar var. Misyonların korunmasının sorumluluğu Viyana Sözleşmesi'ne göre ev sahibi ülkededir. Fransa'nın öncelikle bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce ele geçirilmesi ve yargı önünde hesap vermesi için gerekeni yapması gerekiyor. Bu anlamda Macron'un danışmanı da büyükelçimizi aradı, Paris belediye başkanı bir dayanışma mesajı yayınladı. Bunları önemsiyoruz ama somut adımları da görmek istiyoruz .Özellikle bu tür saldırıların tekrarlanmaması için geçmişte olduğu gibi PKK iltisaklı kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Mal varlıklarının dondurulması ve PKK'ya açıkça destek verenlerle ilgili yasal işlemlerin yapılması gerekiyor. Bu anlamda Fransa'nın geçmişte bazı adımları oldu ama yetersiz olduğunu da görüyoruz."



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