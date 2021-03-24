Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşı Blinken'le görüşme sonrası açıklama: S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargâhında bir araya geldi. İki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

- Blinken ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. PKK'nın son zamanlarda artan saldırılarını da hatırlattık. Suriye konusunu insani boyutlarıyla da ele aldık.

- S-400 meselesinin Türkiye için bittiğini bir kez daha söyledik. Bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzeri, ihtiyaçlarımızı karşılamak için müttefiklerimizle işbirliği içinde olacağımızı söyledik.

- ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık.

- Afganistan Konferansı'nı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz.

- Avrupa Birliği'nin sözlerini tutması gereklidir.

- Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz.

- Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi siyasi şartlara bağlanmamalı.

Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, FETÖ ve PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardı.