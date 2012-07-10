Çavuşoğlu: Nazlı kardeşimdir ama terbiye sınırını aştı, akıl tutulması yaşıyor

Eski Fenerbahçe yöneticisi Ömer Çavuşoğlu, kardeşi gazeteci Nazlı Ilıcak'ın Aziz Yıldırım hakkındaki yazısına twitter'dan cevap verdi. Çavuşoğlu, ''Terbiye sınırı aşıldı, üzüldüm ve utandım. Bu bir akıl tutulmasıdır'' dedi.

Fenerbahçe kulübünün eski yöneticilerinden Ömer Çavuşoğlu, kardeşi Nazlı Ilıcak’ın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile kaleme aldığı eleştirel yazısına sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden cevap verdi. Çavuşoğlu, “Nazlı kardeşimdir ama onun her fikrine katılmam mümkün değil. Aziz başkan için yazdıkları terbiye sınırlarını aşmıştır. Çok üzüldüm ve utandım” dedi.

Sabah gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak, cumartesi günü yayımlanan “ Aziz Yıldırım ’a bir çift söz” başlıklı yazısında, Yıldırım hakkında suçlayıcı ifadeler kullanmıştı. Ilıcak söz konusu yazıda şu ifadelere yer vermişti:

“Yıldırım, haksızlığa uğramaktan dolayı şikayetçi ama cemaati karalamakta beis görmüyor. Cemaat, Fenerbahçe ’yi ele geçirme niyetindeymiş! Şikeyi suç haline getiren kanun hazırlanırken, Aziz Yıldırım ’a danışılmadı mı? Danışıldı. Niçin ‘Her şike için ayrı bir ceza olur mu’ demedi? Yasanın Anadolu kulüplerini vuracağını sanıyordu. Böylece, rakipleri zayıflayacaktı. Ertuğrul Özkök , 4 Temmuz 2012 tarihli yazısında, Aziz Yıldırım ’dan naklen şu değerlendirmeyi yapıyor: ‘Özellikle Fethullah Gülen’e çok tepkili. Görüşlerini sansüre tâbi tutmadan, isim vererek açıkça söylüyor. Yakınları, bu konuda konuşmamasını tavsiye ediyorlar. Herkes susmuş, kenara çekilmiş, bir tek biz mi mücadele edeceğiz, diyorlar. Onun görüşü ise şöyle: Tek başıma kalsam da mücadele edeceğim. Bu yargılamalar artık Türkiye ’nin meselesidir.’ Yıldırım, Gülen’i ne sanıyor acaba? Güç kazanmak adına, başkasının canını yakacak tıynetsiz biri mi? Mağduriyetini kanıtlamak için bir zalim arıyorsa, o sıfat Gülen Hocaefendi’ye inanın hiç yakışmaz.”

Çavuşoğlu: Buna akıl tutulması diyorum

Çavuşoğlu, twitter hesabından kardeşi Nazlı Ilıcak hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Nazlı kardeşimdir ama onun her fikrine katılmam mümkün değil. Aziz başkan için yazdıkları terbiye sınırlarını aşmıştır. Çok üzüldüm ve utandım. Hiçbir olayı incelemeden doğrudan Fethullah Gülen korumacılığına sığınmış durumda. Ben buna akıl tutulması diyorum. Halbuki ben ona kaç kere durumu özetledim. Ama onun bu yılki tutkusu Gülen cemaati. Bundan evvel Susurluk tutkusuydu, polisleri koruma altına almıştı. Hiç unutmam İbrahim Şahin evinden çıkmazdı. Ona ve onun arkadaşlarına inandı, sayfalarca yazı yazdı ama Şahin şimdi Ergenekon tutuklusu. Demirel’i savunmak için çok yazı yazdı, onu ‘bir bilen’ yaptı ama yine yanıldı. Şimdi de tutkusu Gülen. Ne diyeyim Allah hayırlı etsin.”