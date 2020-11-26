Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le konuştu: Gemimize yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon konuşmasında Libya'ya giden Türk bayraklı geminin Irini görevi kapsamında durdurulmasıyla ilgili olarak "Gemimize yapılan muamele kabul edilemez" dediğini aktardı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden Stoltenberg ile görüşmesinin detaylarını paylaştı. Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek DB toplantısı hazırlıklarını ele aldık. Gemimize yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladım. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Yukarı Karabağ’a ilişkin gelişmeleri değerlendirdik." yazdı.