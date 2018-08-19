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Çavuşoğlu: Münbiç'te Türkiye ve ABD birlikte karar verecek (1)

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç'ten YPG'nin çekilmesi ve daha sonra buranın istikrara kavuşmasını öngördüklerini belirterek, "Bu konularda Türkiye ve ABD birlikte karar verecek" dedi

19 Ağustos 2018 15:48

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç\'ten YPG\'nin çekilmesi ve daha sonra buranın istikrara kavuşmasını öngördüklerini belirterek, \"Bu konularda Türkiye ve ABD birlikte karar verecek\" dedi.
Sırbistan Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosluğu\'nun resmi açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilere yönelik açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, ABD ile şu ana kadar askeri alanda sürdürülen çalışmalarda herhangi bir aksaklık olmadığını belirterek, \"Münbiç yol haritası, önce buradan YPG\'nin çekilmesi ve daha sonra buranın istikrara kavuşmasını öngörüyoruz. Bu konularda Türkiye ve ABD birlikte karar verecek. Bugüne kadar ayrı ayrı devriyeler gezdi. Bu süreçte de eğitim çalışmaları yapıldı\" dedi

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