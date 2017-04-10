Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede Mısır’da yaşanan terör saldırısından dolayı taziyelerini iletti.

Mısır'ın Tanta ve İskenderiye kentlerinde bulunan iki Kıpti kilisesinde birkaç saat arayla patlamalar meydana gelmiş. patlamalarda en az 45 kişi yaşamını yitirmişti. Daha önce Kıpti Hristiyanları hedef alacağı tehdidinde bulunan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırıları üstlenmişti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, saldırılardan sonra ülkede üç aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

ABD ve Rusya ile görüşme

Ayrıca Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillersonve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede IŞİD’le mücadele ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'in geleceği ve Suriye'deki son gelişmelerin konuşulduğu belirtildi.

İtalya'ya gidiyor

avuşoğlu, yarın İtalya'nın Lucca kentinde yapılacak Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İtalya'da yapılacak Suriye konulu toplantıya katılacağı belirtildi.

Toplantıda Suriye ihtilafındaki son gelişmelerin ele alınacağı ifade edilen açıklamada, toplantıya Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Avrupa Birliği'nin davetli olduğu kaydedildi.