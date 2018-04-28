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Çavuşoğlu: Lavrov ve Zarif'le yapacağımız toplantı, Suriye'de yeni adımlar açısından önemli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif'le yapacakları görüşme için Moskova'da bulunuyor

28 Nisan 2018 16:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yapacakları görüşmenin Suriye'de çözüm için yeni adımlar atılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, üçlü toplantı öncesinde Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, "Astana sürecinin garantör ülkelerinin dışişleri bakanları arasındaki düzenli görüşmeler sayesinde, Suriye'de çözüm konusunda ciddi bir ilerleme kaydettik. Bugünkü görüşmemiz de, Suriye'de çözüm için gelecekte atılacak adımlar açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov da, Çavuşoğlu'yla görüşmesinde ikili ilişkilerdeki gelişmeleri ve Suriye'deki durumu ele alacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu ile aralarında yoğun bir siyasi diyalog bulunduğunu ve iki ülke liderlerinin sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Lavrov, ticaret, ekonomi, ulaştırmadan sorumlu bakanlar arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve insani temasların sıklaştığını da vurguladı.

Lavrov, iki ülke işbirliğindeki yoğun dinamiğin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-Rus işbirliğine ne kadar büyük önem verdiğini gösterdiğinin altını çizdi.

Lavrov, "Türk meslektaşımla yapacağımız görüşme, tüm bu alanlardaki temasları gözden geçirmek ve gündemdeki uluslararası konular hakkında fikir alışverişi yapmak açısından güzel bir fırsat" diye ekledi.

 

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