Çavuşoğlu: Kuzey Irak’taki olayların arkasında PKK var

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kenti yakınlarında bulunan Türk üssüne bir grup tarafından yapılan saldırıya ilişkin olarak konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, “Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz" dedi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu’nun Kuzey Irak’la ilgili açıklaması şöyle:

"Yerel halkı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Barzani kapsamlı soruşturma başlatacaklarını, bir daha buna izin vermeyeceklerini söyledi. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerektiğini ilettik."

Irak’tan Türkiye’ye kınama

Öte yandan saldırı ve ardından çıkan olaylar sonrasında Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı çağırarak protesto notası verileceğini açıkladı.

Duhok’un Amediye ilçesine bağlı Şeladize kasabasında bulunan askeri üsse bir grubun saldırmasının ardından Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık bildirisinde "Şiladize'de bir kişinin ölmesine ve bir kaç kişinin de yaralanmasına neden olan Türk askerlerinin sivillere ateş açmasını kınıyoruz" denildi. Bakanlık, bu olayların ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların alçak uçuş yaparak sivilleri korkuttuğunu da kaydetti.

Ne olmuştu?

Irak'ın kuzeyindeki Şeladize kasabasında dün, Türkiye’nin hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtilen iki sivilin cenazesinden sonra üsse bir saldırı düzenlenmişti. Irak basınına göre, cenazenin ardından yerel halk önce TSK ile PKK arasında bölgede yaşanan çatışmaları ve bombardımanları protesto etmek için bir gösteri düzenlendi; sonrasında da bir grup TSK üssüne yürüdü.

Bu kişiler üste bulunan araç ve çadırların bir bölümü ateşe verirken, Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada "saldırıların sivil kıyafetler içine kendisini gizlemiş PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirildiği" ifade edilmişti. Türk askerlerinin açtığı ateş sonucunda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin yaralandığı da belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise "Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır"ifadeleri kullanıldı.