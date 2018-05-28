Çavuşoğlu: Kültür Bakanlığı devam edecek

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın kapatılacağına dair tartışmaları gördüklerini belirterek, \"Bu dezenformasyonun doğru olmadığını sizlere vurgulamak isterim. Turizm Bakanlığı birlikte de olsa devam edecek, ayrı da olsa devam edecek\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı\'nın üst düzey yöneticileri, Antalya\'da turizm sektörü temsilcileriyle Belek\'te bir otelde buluştu. Kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının tahsis sürelerinin yeniden 49 yıla tamamlanmasıyla ilgili toplantıya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.

Toplantının turizm sektörünün geleceği bakımından önemli, kritik bir toplantı olduğunu belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Toplantı öncesinde arkadaşlarımızla bazı değerlendirmelerde bulundum. Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan yöneticiler var. Turizm sektörü sadece Antalyamız için değil, ülkemiz ve mili gelirimiz için çok önemli. Bu sektörün gelişmesi, kalkınması için 16 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok önemli gelişmeler sağladık, altyapı yatırımları yaptık ve sorunların çözümü için gayret gösterdik. Bazı yasal sorunlar, imar, inşaat ve özellikle tahsis sürelerinin uzatılması konusunda Turizm ve Maliye bakanlıklarımız güzel çalışmalar yaptı ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önemli bir adım atıldı. Bu konuda siyasi bir adımın atılması önemli. Ama bir sorunu çözerken her iki tarafı da mutu eden bir çözüm olsun istiyoruz. Bu toplantının amacı da tarafları dinlemek, hangi adımları atarız, yasa değişikliği mi olur, önemli olan bu toplantıdan somut sonuçlar çıkmasıdır\" diye konuştu.

Kriz dönemlerinde devlet imkanlarının turizm sektörü için seferber edildiğinden bahseden Mevlüt Çavuşoğlu, “2023 cumhuriyetimizin kuruluşunun 100\'üncü yıl dönümünde, 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefimiz var. Bu hedefe adım adım yürüyoruz. 2016 ve 17\'deki sıkıntıları da aşmaya başladık. Fakat kişi başı geliri artırmak için hem turizmi 12 aya yaymak, hem de çeşitlendirmemiz gerekiyor. 49 yıla tahsislerin yeniden uzatılmasıyla bu konularda da önemli yatırımlar yapılacaktır. Bu sene 38 milyon turisti yakalamamız söz konusu ve dolayısıyla 50 milyona doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah 50 milyar dolar geliri de elde ederiz\" dedi.

BAKANLIĞIN KAPATILMASI TARTIŞMASI

Son günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın kapatılacağına dair tartışmaları da gördüklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Bu tartışmalar özellikle sosyal medya üzerinde, bu dezenformasyonun doğru olmadığını sizlere vurgulamak isterim. Sadece yeni yapılanmada iki şey düşünüyoruz. Bir Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı birlikte mi olmalı, ayrı mı olmalı. Turizm sektöründe de farklı görüşler var, bazı arkadaşlarımız birlikte olursa daha iyi olur, bazı arkadaşlarımız ayrılsa daha iyi olur, \'Biz turizmiz, kültür yönüyle bizi bağlamaz\' diyenler var. Tersini de savunanlar var. Kendi içimizde de Ankara\'da devletin içinde bürokrat, uzman arkadaşlar bu konuda farklı görüşler söyleyebiliyor. Bunlar doğaldır. Ama bizim bir gayemiz var. Turizm Bakanlığı birlikte de olsa devam edecek, ayrı da olsa devam edecek. Bir gayemiz var, Turizm Bakanlığını daha dinamik hale nasıl getirebiliriz, bürokratik engellerden nasıl kurtarabiliriz, bu yapılanmayı nasıl pratik hale getirebiliriz. Turizm sektörünün Ankara\'da işlerinin hızlı görülmesi için sistemi nasıl güçlendirebiliriz, nasıl yenileyebiliriz. Bunun gayreti içindeyiz. Bu konuda da özellikle Bakanımız Numan bey, müsteşarımız başta olmak üzere üst düzey bürokratlarımızın ciddi gayretleri var. Bunları nereden biliyorsunuz, bir Antalyalıyım, turizmin içindeyim, iki turizm bakanımızın fahri olarak ikinci yardımcısıyım Dışişleri Bakanı olarak, yardımcı olmaya çalışıyoruz.\"



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