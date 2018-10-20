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Dünya

Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Haradinay ile bir araya geldi

Enis Tabak / Priştine, 20 Ekim (DHA) - Kosova'da resmi temaslarını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile bir araya geldi

20 Ekim 2018 15:23

Enis Tabak / Priştine, 20 Ekim (DHA) - Kosova\'da resmi temaslarını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile bir araya geldi.
Yaklaşık bir saat süren  görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Kosova Başbakanı Haradinay, yapılan görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ele alındığı ve Türkiye Cumhuriyeti\'nin sunmuş olduğu desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Haradinay mesajında ayrıca Kosova\'nin Interpola üyeliği için Türkiye devletinin destekte bulunacağının sözünü verdiklerini söyledi.
Çavuşoğlu, Haradinay ile gerçekleştirdiği görüşme ardından Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ile bir araya gelecek. Çavuşoğlu daha sonra Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren\'e geçerek Kosovalı Türk  STK temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Çavuşoğlu ardından 1999 yılından bu yana Kosova\'da KFOR barış gücünde görevli Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret edecek.

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