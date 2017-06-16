T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Çavuşoğlu: Katar krizi bir an önce çözülmeli

Körfez'de devam eden Katar krizinde Çarşamba günü Doha'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün de Kuveyt'teydi. Bakan krizin çözümü için Suudi Arabistan'ı adres gösterdi.

16 Haziran 2017 00:19

Çarşamba günü Doha'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar krizine ilişkin sorunun bir an çözülmesini amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin krizde tarafsız olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı, ancak Türkiye'nin yanlışları da söylemekten çekinmediğinin altını çizdi.

Bugün de Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile görüştükten sonra basın mensuplarına konuşan Çavuşoğlu, "Körfez İşbirliği Konseyi içinde sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek sorunu açık açık nereden geliyor ne isteniyor, bunun konuşulması lazım. Suudi Arabistan'dan beklentimiz Kral Selman'dan beklentimiz, bu sorunun çözümünde öncü olmak" dedi.

Çavuşoğlu Cuma günü Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye denge peşinde

Krizin başından beri Katar'a verdiği desteği saklamayan Türkiye, diğer yandan da Körfez ülkesine karşı geçen hafta başlatılan diplomatik izolasyon ve ticari ablukanın başını çeken Suudi Arabistan'a karşı düşmanca bir tavır takınmaktan kaçınıyor.

Çarşamba günü basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Körfez'in en büyük Arap ülkesini çözüm adresi olarak gösterdi. "Burada Suudi Arabistan'ın çok özel bir yerinin olduğunu ifade etmeliyim. Suudi Arabistan bölgenin hem akil devleti hem abisi sıfatıyla en önemli aktör olarak bu krizi çözebilecek imkan ve kabiliyetlere sahiptir" dedi.

Türkiye şu ana kadar gıda temini konusunda dışa bağlı Katar'a stoklarının azalması nedeniyle süt ürünleri sevkiyatına başlamıştı. Birleşmiş Milletler de krizin insani boyutundan dolayı kaygılarını iletmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DHA /AFP,ÇÖ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KörfezKatarDohaDışişleri Bakanı MevlütKuveytSuudi ArabistanDışişleri BakanıTürkiyeKuveyt Başbakan YardımcısıSabah HalidKonseyiArabistanKral SelmanCumaCumhurbaşkanlığı SözcüsüKalınArapMilletler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24