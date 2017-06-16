Çavuşoğlu: Katar krizi bir an önce çözülmeli

Çarşamba günü Doha'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar krizine ilişkin sorunun bir an çözülmesini amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin krizde tarafsız olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı, ancak Türkiye'nin yanlışları da söylemekten çekinmediğinin altını çizdi.

Bugün de Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile görüştükten sonra basın mensuplarına konuşan Çavuşoğlu, "Körfez İşbirliği Konseyi içinde sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek sorunu açık açık nereden geliyor ne isteniyor, bunun konuşulması lazım. Suudi Arabistan'dan beklentimiz Kral Selman'dan beklentimiz, bu sorunun çözümünde öncü olmak" dedi.

Çavuşoğlu Cuma günü Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye denge peşinde

Krizin başından beri Katar'a verdiği desteği saklamayan Türkiye, diğer yandan da Körfez ülkesine karşı geçen hafta başlatılan diplomatik izolasyon ve ticari ablukanın başını çeken Suudi Arabistan'a karşı düşmanca bir tavır takınmaktan kaçınıyor.

Çarşamba günü basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Körfez'in en büyük Arap ülkesini çözüm adresi olarak gösterdi. "Burada Suudi Arabistan'ın çok özel bir yerinin olduğunu ifade etmeliyim. Suudi Arabistan bölgenin hem akil devleti hem abisi sıfatıyla en önemli aktör olarak bu krizi çözebilecek imkan ve kabiliyetlere sahiptir" dedi.

Türkiye şu ana kadar gıda temini konusunda dışa bağlı Katar'a stoklarının azalması nedeniyle süt ürünleri sevkiyatına başlamıştı. Birleşmiş Milletler de krizin insani boyutundan dolayı kaygılarını iletmişti.

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DHA /AFP,ÇÖ/EC