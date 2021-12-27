Çavuşoğlu: İstanbul-Erivan uçuşları yakında başlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında Ermenistan'la normalleşme adımlarına ilişkin yaptığı açıklamalarda "İstanbul-Erivan uçuşları yakında başlayacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleri değerlendirme toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Afganistan’daki kaos karşısında aktif bir rol oynadık. Libya’da her kesimle temaslarımızı artırdık. Suriyelilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri konusunda Batı dahil, geniş bir kesimin desteğini almaya başladık. Afrika’nın her yerinde izimizi derinleştirdik. Birlikte kalkınma ve refah yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Türk dünyasında tarihi adımlara imza attık. Paris Anlaşması’nı onayladık. İklim değişikliği önceliklerimiz arasına girdi.

Çok taraflılık ve arabulucu konularında aktif rol almaya başladık. Yine, ekonomi ticaret, turizm, savunma sanayii, sağlık gibi tematik alanlarda diplomasimizle kurumlarımıza destek verdik. Antalya Diplomasi Forumu markasını ülkemize kazandırdık. Böylelikle bölgemizde önde gelen aktör, dünyada akıllı güç konumumuzu pekiştirdik. Salgına rağmen ikili ve çok taraflı temaslarımız hızla devam etti. Yıl boyunca 320’dna fazla telefon ve video konferans görüşmesi, 7’si Sayın Cumhurbaşkanı’mıza refakat olmak üzere 74 ziyaret gerçekleştirdik. 79 Dışişleri Bakanı’nı ülkemizde ağırladık. Dört büyük uluslararası etkinliğe başarıyla ev sahipliği yaptığımızı gururla söylemek isterim."

"Pek çok sorunlu konuda normalleşme adımı attık"

- "Bu yıl pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları attık. BAE, Mısır, Bahreyn ve İsrail'deki temaslarımızı biliyorsunuz. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ele alacağız. Tabii Filistin konusundaki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Kudüs’teki gelişmeler sonrası BM Genel Kurulu’nun toplanmasını sağladık. Keza Fransa’yla ilişkilerde gerginliği diplomasi yoluyla azaltmaya başladık. Güney Kafkasya’da Azerbaycan’ın zaferi sonrası barışın inşası için öncü rol üstlendik. Ermenistan’la normalleşme bağlamında karşılıklı özel temsilciler atadık İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak.Tarihi Şuşa Beyannamesinin ruhuna uygun bir şekilde her adımda Azerbaycan ile istişare halinde olduk."

- "Afganistan’da insani krizin önlenmesi ve istikrar herkes için hayati önemli. Aksi halde yeni bir terör ve göç dalgası hepimizi etkileyecek. Birleşmiş Milletler’in yardım faaliyetlerine destek verdik. Erken bir aşamada cesur bir karar aldık, Büyükelçiliğimizi açık tuttuk ve geçici yönetimle angajmana girdik. Siyasi kapsayıcılık, kadın hakları ve kız çocuklarının eğitiminde gerekli telkinlerde bulunduk. Bugün, Maarif Vakfı, Afganistan’da binlerce kız çocuğuna eğitim veriyor. 14 kız okulunun 10 tanesi şu anda açık. Kabil’deki kız okulunun açılması için de temaslarımız devam ediyor."

-"Şimdi Avrupa Birliği dahil, birçok ülke ve kuruluş benzer bir angajman peşinde. Katar’la birlikte Kabil Havalimanı’nın işletmesini devralmak üzere çalışıyoruz. Arkadaşlarımız cuma günü KabiL’de hafta sonu Doha’da gerekli görüşmeleri yaptılar”

- "Balkanlar’ın 1990’lara dönmesine izin veremeyiz. Maalesef Bosna Hersek başta olmak üzere Balkanlar’da gerginlik tırmanıyor. Gerek Bosna Hersek, gerek Sırbistan ve Kosova başta olmak üzere, Balkanlar'da her tarafla görüşebilen ülkelerin başında geliyoruz. Yapıcı rolümüzü devam ettireceğiz."

"Maraş açılımıyla da ezberleri bozduk"

- "Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarını kararlı bir şekilde koruduk. 2021’de Yunanistan ve Rum kesimi 7 kez kıta sahanlığımızla üçüncü ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini diplomatik girişimlerimiz ve gerektiğinde sahadaki mevcudiyetimizle engelledik. Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm vizyonunu dünya gündemine soktuk. Maraş açılımıyla da ezberleri bozduk. Cenevre’deki gayri resmi görüşmelerle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle birlikte haklı politikamızı kayda geçirdik. "

-"Yunanistan’la ilişkilerde ülkemize hasım adımlara müsamaha göstermedik. Ege’de adaların silahsızlandırılmış statüsünün ihlali dahil, önemli konularda hem diplomasi hem saha boyutuyla boşluk bırakmadık. BM’ye gönderdiğimiz bir mektupla Adalar’ın silahsızlandırılmış statüsünün ihlali durumunda egemenlik konusunun da tartışmalı hale geleceğini kayda geçirdik. Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı’nın tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme teşebbüsleri barış ve istikrar için sakıncalıdır. Bu konularda tutumumuz bellidir. Kararlı tutumumuzla birlikte diyalog yolunda da önemli adımlar attık. Atina’yla karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. Ekonomik alanda 25 başlıkta atılacak adımlara dair ortak eylem planı kabul ettik. 5 yıl aradan sonra istişari görüşmeleri tekrar başlattık."

"F-35lerin alımı konusunda sıkıntı var."

-"ABD’de Biden yönetimiyle temaslarımız sürdü. Cumhurbaşkanı’mız Biden’la üç kez görüştü. Bir tanesi telefon, ikisi yüz yüze. Ben de Dışişleri Bakanı Blinken’la 12 kez görüştüm. Anlaşmazlıklarımız var ama aynı zamanda ilişkilerimizi de geliştirmek için çaba sarfediyoruz. Anlaşmazlıklarımızı çözüme kavuşturmak ve işbirliği geliştirmek amacıyla stratejik diyalog mekanizmasının kurulmasına çalışıyoruz.

-"Şu anda F-35lerin alımı konusunda sıkıntı var. F-35 konusunda bir taraftan CAATSA yaptırımı var, bir taraftan kongredeki durum. F-35 alınmayacağına göre ya paramızın geri verilmesi ya da yeni ürünlerin verilmesi gerekiyor."

Diğer taraftan Rusya’yla 2021’de her düzeyde yakın temaslarımız devam etti. Donbass’ta çözüme siyasi yollarla ulaşılması için Türkiye olarak biz de yoğun çaba sarfediyoruz."

" Ermenistan ile karşılıklı atanan temsilciler ilk toplantıyı Moskova'da yapacak. Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var. Biz ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz"